Подорожание новостроек в Москве за год оценили

«Метриум»: Квадратный метр в новостройках Москвы подорожал на 7,7 %

В феврале 2025 года средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке массового сегмента Москвы увеличилась на 7,7 процента относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на аналитиков риелторской и консалтинговой компании «Метриум» сообщили «Известия».

По итогам прошедшего месяца стоимость «квадрата» достигла 343 тысячи рублей, что на 1,3 процента больше, чем в январе текущего года. Эксперты отметили, что в последний месяц зимы на рынке новостроек массового сегмента продавалось 19,1 тысячи объектах в проектах, из которых 17,5 тысячи — квартиры и 1,6 тысячи — апартаменты. Всего в феврале в столице заключили 2,8 тысячи договоров долевого участия, относительно января соответствующий показатель вырос на 31,4 процента, а относительно того же месяца 2024 года — на 66,8 процента.

Что касается ипотеки, то в феврале на нее пришлось 67 процентов от всех сделок с массовыми новостройками. Специалисты уточнили, что это на 11 процентных пунктов больше, чем в январе. Средняя ставка по рыночной ипотеке, в свою очередь, за месяц понизилась на 0,2 процентных пункта, до 28,8 процента.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, рост интереса к покупке жилья массового сегмента вызван прежде всего снижением надбавок на семейную ипотеку. «Можно сказать, что спрос на новостройки в Москве вырос благодаря оперативной реакции главы государства на жесткую политику банков. В ходе прямой линии в декабре президент назвал недопустимыми высокие комиссии кредитных организаций при оформлении семейной ипотеки. Практически все ведущие банки уже отказались от подобной практики», — заявил он. Специалист также напомнил о выделении властями новых лимитов на выдачу семейной ипотеки, добавив, что особенно востребованы они на рынке комфорт-класса, поскольку в этом сегменте у россиян есть больше возможностей приобрести просторную квартиру и при этом уложиться в выделяемую им сумму. «Кроме того, многие застройщики, несмотря на завершение праздников, сохраняют привлекательные скидочные акции, что также стимулирует спрос», — подытожил Сырцов.

Ранее в этот же день руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева предупредила, что весной цены на аренду жилья, в особенности небольших квартир, вырастут этой весной.