России спрогнозировали рекордный рост вывоза удобрений

Глава РАПУ Гурьев: Экспорт удобрений из РФ вырастет почти на 5 % в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные объемы вывоза российских минеральных удобрений увеличатся почти на 5 процентов в сравнении с показателем за 2024-й и достигнут отметки в 44 миллиона тонн. Такой прогноз дал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Его слова приводит ТАСС.

За отчетный период, согласно ожиданиям эксперта, экспорт достигнет рекордного уровня и превысит прошлогодний показатель на 2 миллиона тонн. Что касается объемов производства, то они могут увеличиться на 3 процента год к году, до 65 миллиона. Исходя из этих оценок, добавил Гурьев, отечественные отраслевые предприятия планируют свои производственные программы. «Результатом их реализации может стать максимальный выпуск минеральных удобрений в России», — резюмировал глава РАПУ.

В РФ не первый год наращивают производство и экспорт этой продукции. Так, по итогам 2024 года российские аграрии установили рекорд как по первому, так и по второму показателю. За 12 месяцев им удалось выпустить в общей сложности 63 миллиона тонн минеральных удобрений и отправить на экспорт 42 миллиона. Главными импортерами этой продукции из РФ стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти государства в совокупности нарастили закупки на 36 процентов. В свою очередь, латиноамериканские государства продемонстрировали прирост в 25 процентов, а африканские — на 5 процентов.

Заметно наращивают импорт этой российской продукции и европейские страны. Одним из региональных лидеров остается Франция. По итогам 2024 года Россия сохранила за собой статус главного поставщика удобрений на рынок этой европейской страны, экспортировав 676 тысяч тонн. Достигнутый результат превысил в 1,7 раза средний уровень за последние пять лет. В денежном выражении поставки составили 197 миллионов евро. В результате РФ удалось обеспечить 21,9 процента от всего импорта удобрений французских компаний, что оказалось максимальным значением с 2016 года. Как отмечал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев, именно удобрения оказались для ЕС главным российским товаром в 2024 году.