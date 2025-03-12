Российский учитель высек восьмиклассника указкой на уроке и попал на видео

В Приморье учитель физкультуры высек восьмиклассника указкой на уроке

В городе Дальнереченск в Приморском крае учитель физкультуры высек восьмиклассника указкой на уроке. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленном ролике видно, как педагог стоит в центре спортивного зала и размахивает указкой.

Как утверждает Amur Mash, учащиеся хулиганили в спортзале лицея. Учитель вспылил и несколько раз ударил одного из них по спине — у подростка остались красные следы.

Позже выяснилось, что мужчина преподавал еще и физику. Его уже отстранили от обязанностей. Сотрудники региональной прокуратуры начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Уфе учитель схватил ученика за шею на уроке и вытолкал из класса.

До этого в селе Табынское в Башкирии учитель физики избил школьника линейкой.