Российский учитель высек восьмиклассника указкой на уроке и попал на видео

В городе Дальнереченск в Приморском крае учитель физкультуры высек восьмиклассника указкой на уроке. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
На представленном ролике видно, как педагог стоит в центре спортивного зала и размахивает указкой.
Как утверждает Amur Mash, учащиеся хулиганили в спортзале лицея. Учитель вспылил и несколько раз ударил одного из них по спине — у подростка остались красные следы.
Позже выяснилось, что мужчина преподавал еще и физику. Его уже отстранили от обязанностей. Сотрудники региональной прокуратуры начали проводить проверку.
Ранее сообщалось, что в Уфе учитель схватил ученика за шею на уроке и вытолкал из класса.
До этого в селе Табынское в Башкирии учитель физики избил школьника линейкой.