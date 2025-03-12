Соратники Зеленского запаниковали после попытки атаковать Москву

Zeit: Делегация Украины в Джидде испугалась последствий атаки БПЛА на Москву

Представители украинской делегации, приехавшие на переговоры с США в Джидду в Саудовскую Аравию, испытывали страх после попытки атаки беспилотников по Москве. Об этом заявил корреспондент Zeit, который присутствовал на встрече.

Журналист уточнил, что делегация Украины испугалась последствий атаки на Москву из-за риска срыва переговоров. Он подчеркнул, что чиновники, представляющие власть украинские президента Владимира Зеленского, «сбивались в кучу в тревоге».

Ранее Украина согласилась принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

В ночь на 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку на Россию при помощи беспилотников. Средства противовоздушной обороны РФ поразили 337 украинских дрона, более сотни из них атаковали Москву и Московскую область.

