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05:47, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Соратники Зеленского запаниковали после попытки атаковать Москву

Zeit: Делегация Украины в Джидде испугалась последствий атаки БПЛА на Москву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Представители украинской делегации, приехавшие на переговоры с США в Джидду в Саудовскую Аравию, испытывали страх после попытки атаки беспилотников по Москве. Об этом заявил корреспондент Zeit, который присутствовал на встрече.

Журналист уточнил, что делегация Украины испугалась последствий атаки на Москву из-за риска срыва переговоров. Он подчеркнул, что чиновники, представляющие власть украинские президента Владимира Зеленского, «сбивались в кучу в тревоге».

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Ранее Украина согласилась принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

В ночь на 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку на Россию при помощи беспилотников. Средства противовоздушной обороны РФ поразили 337 украинских дрона, более сотни из них атаковали Москву и Московскую область.

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