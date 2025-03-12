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19:44, 12 марта 2025Мир

Трамп раскрыл имеющиеся рычаги давления на Россию

Трамп: США сохраняют финансовые рычаги давления на Россию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США сохраняют финансовые рычаги давления на Россию, однако Вашингтон не хочет их применять, так как это будет противоречить необходимости достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие вещи для России. (...) Но я не хочу делать этого, так как я хотел бы увидеть мир», — отметил глава государства.

При этом Трамп подчеркнул, что он рассчитывает на согласие российской стороны в вопросе прекращения огня на Украине.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что США и Украина не имеют рычагов давления и не могут диктовать России свои условия. Военный эксперт указал, что у Европы также отсутствуют рычаги давления на Россию и допускать ее к переговорам не стоит.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом, однако с учетом решения первопричин начала вооруженного конфликта.

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