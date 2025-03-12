Трамп: США сохраняют финансовые рычаги давления на Россию

США сохраняют финансовые рычаги давления на Россию, однако Вашингтон не хочет их применять, так как это будет противоречить необходимости достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие вещи для России. (...) Но я не хочу делать этого, так как я хотел бы увидеть мир», — отметил глава государства.

При этом Трамп подчеркнул, что он рассчитывает на согласие российской стороны в вопросе прекращения огня на Украине.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что США и Украина не имеют рычагов давления и не могут диктовать России свои условия. Военный эксперт указал, что у Европы также отсутствуют рычаги давления на Россию и допускать ее к переговорам не стоит.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом, однако с учетом решения первопричин начала вооруженного конфликта.