В FIS отреагировали на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина

Глава FIS Элиаш назвал позором обман сборной Норвегии по прыжкам с трамплина

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш отреагировал на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина на чемпионате мира. Его слова приводит NRK.

Элиаш назвал обман со стороны команды позором. «Я глубоко шокирован этими событиями. Уважение и справедливость являются основными ценностями нашего спорта, гарантирующими, что лучший спортсмен побеждает заслуженно. Здесь абсолютно нет места манипуляциям», — заявил он.

8 марта несколько норвежских спортсменов были дисквалифицированы с чемпионата мира. В паховой области их костюмов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.

Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане. Он отметил, что это было сделано ради улучшения результата и с полным пониманием того, что это нарушает установленные правила.