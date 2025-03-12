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15:57, 12 марта 2025Спорт

В FIS отреагировали на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина

Глава FIS Элиаш назвал позором обман сборной Норвегии по прыжкам с трамплина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Юхан Элиаш

Юхан Элиаш. Фото: Vlada Republike Slovenije / Wikipedia

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш отреагировал на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина на чемпионате мира. Его слова приводит NRK.

Элиаш назвал обман со стороны команды позором. «Я глубоко шокирован этими событиями. Уважение и справедливость являются основными ценностями нашего спорта, гарантирующими, что лучший спортсмен побеждает заслуженно. Здесь абсолютно нет места манипуляциям», — заявил он.

8 марта несколько норвежских спортсменов были дисквалифицированы с чемпионата мира. В паховой области их костюмов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.

Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане. Он отметил, что это было сделано ради улучшения результата и с полным пониманием того, что это нарушает установленные правила.

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