Ветеран «Вагнера»: Киев настойчиво срывает мирный кейс

Украина заявила о готовности к 30-дневному перемирию, однако ее слова расходятся с делом, заявил ветеран ЧВК «Вагнер» и автор Telegram-канала Condottiero. Его слова передает «Царьград».

Автор канала заявил, что в Причерноморье снова возросла активность авиации НАТО, в частности, был замечен разведывательный самолет AWACS. По его словам, Киев настойчиво срывает мирный кейс.

«Взамен по Одесским портам будут нанесены групповые удары "Геранями" и "Искандерами". В том числе по грузовикам с пусковыми установками ATACMS», — добавил Condottiero.

Как заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, 30-дневное перемирие — наивное и циничное предложение, поскольку позволит Киеву провести дополнительную мобилизацию и восстановить запасы боеприпасов. После этого, по его мнению, боевые действия продолжатся. В связи с этим он назвал временное прекращение огня предпосылкой к новому обману.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов также считает перемирие лукавством. Нет гарантий, что Украина не использует приостановку огня для перевооружения и перегруппировки, чтобы потом вновь атаковать, отметил он.

Ранее США по итогам переговоров в Саудовской Аравии убедили Украину согласиться на временное прекращение огня. В ответ Белый дом отменит паузу в обмене разведданными и восстановит военную помощь Киеву.