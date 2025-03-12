В России назвали лукавством согласие Украины на временное прекращение огня

Рогов назвал лукавством согласие Украины на временное прекращение огня

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал лукавством согласие Украины на 30-дневное прекращение огня.

По мнению чиновника, ситуация для Вооруженных сил республики (ВСУ) складывается «катастрофическая», группировка в Курской области близка к окружению, что спровоцировало Киев пойти на перемирие.

При этом США не гарантировали того, что Украина не использует приостановку огня для перевооружения и перегруппировки, чтобы потом вновь атаковать, добавил Рогов. Он подчеркнул, что России необходим прочный и долгосрочный мир, усомнившись в аналогичных устремлениях Киева.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России.

США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных, сообщил Офис президента страны. Информацию об этом подтвердил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

