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14:18, 12 марта 2025Наука и техника

Пользоваться Windows 10 станет опасно

Digital Trends: Пользоваться Windows 10 будет опасно с октября 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Журналисты издания Digital Trends предостерегли от использования операционной системы (ОС) Windows 10. Материал опубликован на сайте медиа.

Специалисты напомнили, что с октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10 и перестанет выпускать для нее обновления и патчи безопасности. Авторы сослались на данные агентства Statcounter и отметили, что устаревшая система все еще установлена на компьютерах 58,83 процента пользователей.

Журналисты напомнили, что Microsoft будет выпускать платные обновления в течение двух лет, которые будут стоить 30 долларов, или около 2,6 тысячи рублей. Однако они предположили, что большая часть потребителей не будет платить, но не откажется от Windows 10. Авторы статьи предрекли, что такие пользователи могут стать потенциальными жертвами для хакеров и киберпреступников.

В материале предупредили о вероятности, что Microsoft снизит свои жесткие требования и может отменить плату за выпуск обновлений. Также в редких случаях — при появлении наиболее опасных вирусов — компания может выпустить патчи безопасности для всех пользователей. Журналисты напомнили, что в 2017 году Microsoft представила экстренное обновление для Windows XP, вышедшей в 2001 году.

Ранее корпорация Microsoft заявила, что в мае прекратит поддерживать встроенную в Windows 11 программу Remote Desktop. Вместо нее фирма представит приложение Windows App.

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