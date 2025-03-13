Бывшая волейболистка сборной Казахстана стала секс-инструктором

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Карапетян стала секс-инструктором

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявила о том, что стала секс-инструктором.

Бывшая спортсменка отметила, что занялась направлением женского фитнеса Eroflow Woman Fitness. «Можно сказать, что я секс-инструктор для женщин. Я обучаю тому, как восстановить тонус интимных мышц, как научиться владеть своим телом», — заявила Карапетян.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко выбрала между месяцем без секса и месяцем без Instagram. Она предпочла отказаться от социальных сетей.

Уроженка Читинской области Карапетян завершила карьеру в 2023 году. Помимо сборной Казахстана, она выступала за несколько российских и казахстанских клубов.

