Бывший замминистра обороны России лишился статуса основного кандидата в сенаторы

Экс-замминистра обороны Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от Республики Тува. Об этом сообщили четыре источника РБК.

Как отмечают собеседники издания, решение об этом еще окончательно не принятно, однако вероятность такого исхода крайне велика. «Он не будет сенатором на 90 процентов», — приводятся слова одного из источников.

Цаликов был заместителем Сергея Шойгу, когда тот возглавлял Министерство обороны России. В 2012 году Шойгу был губернатором Московской области, а Цаликов — его заместителем. До этого они оба работали в МЧС.

В январе Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова об особо крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». В деле Иванова тогда появилась гостайна.

О том, что Цаликов может стать членом Совфеда, стало известно в июле 2024 года. При этом на Цаликова, как отмечалось, не будет распространяться положение о правовом цензе, согласно которому сенатор должен проживать в регионе, от которого выдвигается, в течение пяти лет перед выдвижением. Биография самого Цаликова с Тувой не связана, но там родился экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу.