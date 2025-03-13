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15:02, 13 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о необходимости мертвой зоны для защиты Суджи от новых атак

Военный эксперт Глазунов: Для защиты Суджи нужно создать мертвую зону
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Для дальнейшей защиты города Суджи в Курской области необходимы жесткие военные методы, в том числе создание «мертвой зоны» из Сумской области, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Способ обезопасить регион от повторных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксперт назвал «Ленте.ру».

Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что российская армия освободила Суджу. В ведомстве уточнили, что суточные потери противника — подразделений ВСУ — составили более 340 человек. Помимо этого сообщалось, что Российская армия продолжила наносить удары по районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

«Это четкая работа нашего Генштаба, наших командующих всех родов войск, которые принимали участие. Нельзя сказать, что был какой-то конкретный эпизод, который привел к освобождению, это была слаженная работа всех родов войск: артиллерии, авиации, пехоты. Наша боевая выучка находится на самом высоком уровне, и наша армия готова выполнять любые задачи», — объяснил Глазунов.

Вариант, чтобы Курская область больше не попадала под удар — это взять под контроль Сумскую область, (...) отодвинуть границы от Курской области. Либо сделать из Сумской области мертвую зону. (...) Вариантов много, но нужно обезопасить наши границы. (...) Украинцы постоянно будут атаковать — нужны жесткие военные методы

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Ранее командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от солдат ВСУ.

Утром 12 марта российские военнослужащие заняли площадь Ленина и подняли флаги в центре Суджи.

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