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17:40, 13 марта 2025Спорт

Дзюба отреагировал на вызов в сборную России

Дзюба о вызове в сборную России: Я безумно счастлив и рад
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на вызов в сборную России. Видеообращение футболиста опубликовано в Telegram-канале национальной команды.

«Всем привет. Я безумно счастлив и рад, что меня вызвали в сборную. Жду с нетерпением, когда окажусь в Новогорске. Так что скоро увидимся», — заявил Дзюба.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов Дзюбы на мартовские матчи команды с Гренадой и Замбией. По его словам, форвард его заслужил своей карьерой и игрой в последних матчах.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2021 году. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин.

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