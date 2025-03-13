Дзюба о вызове в сборную России: Я безумно счастлив и рад

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на вызов в сборную России. Видеообращение футболиста опубликовано в Telegram-канале национальной команды.

«Всем привет. Я безумно счастлив и рад, что меня вызвали в сборную. Жду с нетерпением, когда окажусь в Новогорске. Так что скоро увидимся», — заявил Дзюба.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов Дзюбы на мартовские матчи команды с Гренадой и Замбией. По его словам, форвард его заслужил своей карьерой и игрой в последних матчах.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2021 году. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин.