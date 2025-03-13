Карпин объяснил вызов Дзюбы в сборную России

Карпин заявил, что Дзюба заслужил вызов в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду. Его слова приводит сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил», — заявил Карпин. Он добавил, что дело не только в желании форварда побить рекорд по голам за сборную страны.

О вызове Дзюбы в сборную, который делит рекорд по количеству голов за команду с Александром Кержаковым, стало известно ранее 13 марта. Сейчас в активе обоих нападающих по 30 забитых мячей.

19 марта сборная России сыграет с Гренадой, спустя шесть дней команда Карпина встретится с Замбией. Оба матча пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».