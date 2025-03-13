Футболиста «Акрона» Артема Дзюбу вызвали в сборную России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что его вызвали в сборную России. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что с ним связался главный тренер сборной России Валерий Карпин и предложил присоединиться к команде. Дзюба поблагодарил тренера и Российский футбольный союз. «И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего. Шок — одно слово», — поделился подробностями футболист.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере, поразив ворота «Крыльев Советов» в матче чемпионата страны, и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2021 году. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин.