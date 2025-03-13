Названы сроки замедления роста цен в России

«Известия»: Снижение инфляции в России начнется во второй половине 2025-го

Устойчивое снижение инфляции в России начнется во второй половине 2025 года. Сроки замедления роста цен в стране назвали опрошенные «Известиями» аналитики.

Шесть из десяти опрошенных «Известиями» представителей банков и университетов полагают, что инфляция начнет замедляться лишь во втором полугодии. Двое аналитиков считают, что рост цен начнет замедляться в апреле-мае, прочие заявили, что этот процесс уже начался.

Эксперты Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды» озвучили, что признаки замедления роста цен уже проявились, однако говорить об устойчивом снижении инфляции пока рано.

«Для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда <...> требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам», — пояснили в регуляторе.

Одними из факторов роста цен называют внешние ограничения, которые давят на логистику и увеличивают стоимость поставки товаров. Кроме того, не дает замедлить инфляцию крайне дефицитный рынок труда, добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В то же время на процесс замедления роста цен в стране влияет укрепления рубля, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Еще одним фактором стали действия властей по восстановлению демпфера на бензин и дизельное топливо, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Согласно Росстату, годовая инфляция в стране по-прежнему превышает 10 процентов. Уровень безработицы в РФ повысился в январе впервые с декабря 2023 года, достигнув 2,4 процента, после того как три месяца подряд составлял рекордно низкие 2,3 процента. Также в феврале впервые за пять месяцев снизились инфляционные ожидания россиян.