Политолог назвал возможную причину согласия Украины на условия США

Баширов: США могли задержать Зеленского в случае отказа от перемирия с Россией

В Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями Соединенных Штатов Америки и Украины. На них Киев согласился принять предложение Вашингтона по немедленному прекращению огня. В разговоре с KP.RU политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов назвал возможную причину согласия украинской стороны на условия США.

«Были подозрения, что в крайнем варианте, если Украина отказывается от соглашения, США могли просто задержать Зеленского», — заявил эксперт. По его словам, у Штатов имелись доказательства касательно того, куда уходили отправленные Киеву средства, и как работали коррупционные схемы на Украине. «Поэтому у него [Зеленского] был не очень большой выбор. Совсем не приехать в Саудовскую Аравию — это политическая смерть. А если приедешь — получаешь, ультиматум: либо вы с нами, либо вам конец», — отметил Баширов.

Он напомнил, что по прошествии нескольких часов консультаций стороны разошлись на обед. «И в этот момент, очевидно, Зеленский принимал решение. После этого украинцы согласились на все требования США и прекращение огня без дополнительных украинских условий», — указал политолог.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе. По заявлению американской администрации, дипломат во время визита намерен убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине.