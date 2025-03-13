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11:56, 13 марта 2025Экономика

Проект российского электрокроссовера заморозили

«Ъ»: Проект электрокроссовера e-Neva заморозили из-за нехватки финансирования
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал «Минпромторг России»

Производство электрического кроссовера e-Neva, созданием которого занимался концерн ВКО «Алмаз-Антей», решили заморозить. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Проект отложили на неопределенный срок, так как он не получил достаточного финансирования, а военное предприятие сосредоточено на выполнении основных задач.

По ранним планам, производство электрокросовера должны были запустить на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Предприятие Toyota работало в России 15 лет, на нем выпускали модели Toyota Camry и RAV4. Позднее завод перешел в собственность ФГУП «НАМИ» в конце марта, и мощности предприятия зарезервировали для выпуска автомобилей Aurus.

E-Neva разрабатывался с 2021 года в рамках увеличения доли гражданской продукции у холдинга. В 2022 и 2023 годах проект презентовали первому вице-премьеру Денису Мантурову и президенту Владимиру Путину. «Алмаз-Антей» намеревался запустить производство грузовиков и электрокроссовера E-Neva к 2026 году. Кроме того, на предприятии также планировали производить грузовики и электрические микрокары L-type.

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