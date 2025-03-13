Пропавшего в Африке россиянина задержали по подозрению в терроризме

Mash: Задержанный военными в Африке россиянин Палий готовится вернуться домой

Пропавший три недели назад во время путешествия по Африке российский турист Вячеслав Палий был задержан спецслужбами Буркина-Фасо по подозрению в терроризме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что 21 февраля тесть российского футболиста Виталия Лысцова случайно забрел в зону боевых действий, а военные приняли его за террориста. Все это время его держали взаперти в квартире без возможности связаться с родными и допрашивали. Палий был освобожден после вмешательства в дело МИД РФ, аппарата президента Мали и короля Марокко.

В настоящее время россиянин готовится вернуться домой.

О пропаже путешественника первой сообщила его дочь Ульяна. 5 февраля Палий отправился из Европы в Африку. В последний раз он созвонился с родственниками 21 февраля и сообщил, что выезжает на автобусе из Буркина-Фасо в Мали.

