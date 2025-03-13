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00:06, 13 марта 2025Спорт

Стали известны полуфинальные пары пути регионов Кубка России по футболу

Стали известны пары 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) провел жеребьевку для определения полуфинальных пар пути регионов Кубка России. Результаты стали известны на сайте организации.

В 1/2 финала пути регионов турнира московский «Спартак» примет екатеринбургский «Урал», а столичный «Локомотив» — грозненский «Ахмат». Отмечается, что даты проведения встреч будут определены позднее.

Ранее в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» со счетом 2:1.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит». Место проведения финала турнира в сезоне-2024/2025 пока не определено.

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