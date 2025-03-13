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09:11, 13 марта 2025Россия

Стало известно о возможной отставке нескольких российских губернаторов

«Ведомости» сообщили о возможной отставке нескольких российских губернаторов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России в ближайшие месяцы возможна отставка сразу нескольких губернаторов. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По их данным, изменения будут точечными и могут затронуть в том числе Чувашию, Ленинградскую и Костромскую области, а также Карелию. Кроме того, обсуждается отставка главы Свердловской области Евгения Куйвашева, о чем издание писало в феврале.

Как пояснил политолог Александр Кынев, к отставкам губернаторов могут привести плохие рейтинги, потеря управляемости, а также конфликты с силовиками. При этом в прошлом году кадровые перестановки были связаны в основном с формированием нового правительства. По мнению собеседника газеты, под вопросом дальнейшая работа губернатора Костромской области Сергея Ситникова, который занимает пост с 2012 года. «Что касается [Александра] Дрозденко, то Ленинградская область — регион особый, поэтому тут должны быть веские причины для смены губернатора», — подчеркивает он.

Кынев также отметил, что «некоторый негатив» есть вокруг главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, однако «вряд ли к нему есть особые претензии в Москве». Он считает, что федеральный центр вряд ли захочет менять губернатора в сложном регионе, рискуя управляемостью.

В свою очередь, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский заявил, что решающую роль в перестановках играют интересы федеральных элит. «И всегда возможны единичные отставки, которые можно объяснить слабым рейтингом власти в регионе или возрастом губернатора», — добавил он. Эксперт также напомнил, что часть региональных глав иногда идет на повышение.

Ранее, в феврале, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на фоне слухов о возможной отставке заявил, что ничего об этом не знает. Как подсчитали СМИ, с 2012 года сообщения о возможном уходе главы региона с поста появлялись не менее 100 раз.

ЖЗЛ
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