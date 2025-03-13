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16:44, 13 марта 2025Спорт

Усику пригрозили отобрать чемпионский пояс

WBO объявила о начале переговоров между боксерами Усиком и Паркером
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pawel Andrachiewicz / Globallookpress.com

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о начале переговоров между украинцем Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером по организации боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает Ring Magazine.

WBO пригрозила лишить спортсмена звания чемпиона мира по версии организации, если до 13 апреля он не заключит контракт на бой. При этом сам Усик хочет провести следующий поединок против британца Дэниела Дюбуа.

В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил британца Тайсона Фьюри.

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.

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