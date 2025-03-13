Заброшена самая быстрая шайба в истории овертаймов НХЛ

Хоккеист «Сиэтла» Монтур забросил самую быструю шайбу в истории овертаймов НХЛ

Защитник клуба «Сиэтл Кракен» Брэндон Монтур забросил самую быструю шайбу в истории овертаймов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Канадский хоккеист отличился в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс». Для гола ему понадобилось четыре секунды. До этого хоккеисты не забрасывали шайбы раньше шестой секунды.

Встреча завершилась победой «Сиэтла» со счетом 5:4. Команда располагается на 13-м месте в Западной конференции, набрав 60 очков в 66 матчах. «Монреаль» занимает девятое место на Востоке, имея в активе 69 очков после 65 встреч.

Ранее американский вратарь «Питтсбург Пингвинс» Алекс Неделькович забросил шайбу в матче НХЛ против «Баффало Сэйбрс».

Хоккеист отметился результативным пасом, а затем голом в пустые ворота в концовке третьего периода. Неделькович установил новый рекорд НХЛ, став первым голкипером с голом и пасом в одном матче.