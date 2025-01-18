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10:06, 18 января 2025Спорт

Вратарь забросил шайбу и установил новый рекорд НХЛ

Алекс Неделькович стал первым вратарем в НХЛ с голом и пасом в одном матче
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire / Reuters

Американский вратарь «Питтсбург Пингвинс» Алекс Неделькович забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрс». Статистика доступна на сайте лиги.

Хоккеист отметился результативным пасом, а затем голом в пустые ворота в концовке третьего периода. Встреча завершилась победой «Пингвинс» со счетом 5:2. Неделькович установил новый рекорд НХЛ, став первым голкипером с голом и пасом в одном матче. Голкипер стал первой звездой дня НХЛ.

Неделькович заявил, что всегда хотел попробовать забросить шайбу в матче НХЛ. «Это действительно захватывающе, мне всегда нравилось играть с шайбой», — добавил он.

Неделькович выступает за «Питтсбург» с 2023 года. Также он играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнс» и «Детройт Ред Уингс».

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