Bloomberg: Трейдеры из Лондона захотели вложиться в российские облигации

Зарубежные инвесторы заинтересовались возвращением России на финансовый рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, трейдеры одной лондонской брокерской компании захотели вложиться в российские долларовые облигации. Однако, как признались источники издания, держатели облигаций «Газпрома» либо не хотели продавать их, либо просили слишком высокую цену.

Как отмечает Bloomberg, зарубежные инвесторы активно интересуются возвращением России на мировые финансовые рынки и готовятся скупать ценные бумаги российских эмитентов благодаря попыткам президента США Дональда Трампа договориться с Москвой об урегулировании конфликта на Украине. Покупатели делают ставку на то, что сильно обесценившиеся ценные бумаги могут резко вырасти в цене, если санкции, введенные против России после 2022 года, будут сняты. Помимо этого, предложения Москвы о совместных инвестиционных проектах увеличивают привлекательность акций российских компаний.

«По всему миру идет активный поиск ценных бумаг российских эмитентов. Инвесторы в целом интересуются, как быстро они могут выйти на российский рынок», — пояснил московский инвестиционный банкир и управляющий собственной консалтинговой фирмой Евгений Коган.

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что говорить о возможном возвращении американских компаний на российский рынок еще рано. Тем временем американская торговая палата в РФ предположила, что в 2025 году в Россию могут вернуться четыре-пять американских компаний. Начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков, в свою очередь, заявил, что, если ушедшие из России иностранные бренды захотят вернуться, этот процесс должен происходить с уважением.