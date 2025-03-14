Беспилотник запутался в проводах и упал на подмосковную дорогу

Беспилотник запутался в проводах и упал близ Объездного шоссе в Балашихе

Беспилотник запутался в проводах и упал близ Объездного шоссе в подмосковной Балашихе. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В результате происшествия на дороге никто из людей не пострадал. На месте начали работу представители экстренных служб.

До этого глава Балашихи Сергей Юров рассказал, что в результате атаки беспилотника значительных разрушений на земле удалось избежать.

Он рекомендовал жителям Балашихи сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что два дрона были сбиты над Балашихой, еще один в Южной Битце в Ленинском городском округе. Информации о пострадавших не поступало.

Еще раньше губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на окраине Обнинска силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотник.