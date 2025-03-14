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11:19, 14 марта 2025Россия

Бойца «Ахмата» заметили недоумевающим возле надписи «убирайтесь из Чечни» в Судже

WarGonzo: ВСУ оставили в Судже надписи с призывами к сепаратизму на Кавказе
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации Суджи Курской области оставили в городе надписи с призывами к сепаратизму на Северном Кавказе якобы от ичкерийцев. Об этом рассказал проект военкора Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

По словам журналистов, ВСУ пытались сделать из Суджи «витрину русского сепаратизма. Однако, считают они, получилось это неубедительно. «Особенно сильно чувствуется пластмассовость этой затеи, когда рядом с надписью "убирайтесь из Чечни" стоит боец "Ахмата" и смотрит на нее с недоумением», — пишут WarGonzo.

Авторы поста также рассказали, что в городе много разбитых машин и разрушенных домов. При этом западную часть Суджи продолжает обстреливать украинская артиллерия. В свою очередь, Российская армия продолжает отодвигать ВСУ ближе к границе с Сумской областью.

Ранее WarGonzo также сообщили, что в Курской области проходит зачистка населенных пунктов вокруг Суджи. По данным проекта, российские войска продвинулись в Заолешенке и Гончаровке.

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О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Российские войска пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. 13 марта эту информацию подтвердили в Минобороны России.

ЖЗЛ
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