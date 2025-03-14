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19:08, 14 марта 2025Спорт

Черногорский игрок клуба РПЛ рассказал о большом количестве поклонников Дзюбы на родине

Лончар рассказал о большом количестве поклонников Дзюбы в Черногории
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Черногорский футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» Стефан Лончар рассказал о большом количестве поклонников его партнера по команде Артема Дзюбы среди жителей Черногории. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Полузащитник рассказал, что каждый раз привозит друзьям на родину по 10-15 футболок с фамилией российского форварда. «Половину из них Дзюба даже подписывает. Многим в Черногории нравится Дзюба и российский футбол в принципе», — заявил Лончар.

9 марта Дзюба установил рекорд, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Всего на счету форварда 235 голов. Он обошел по этому показателю Александра Кержакова.

Лончар играет за «Акрон» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

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