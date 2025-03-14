Дзюба рассказал об удивившем его поздравлении с рекордом

Дзюба заявил, что удивился неожиданному поздравлению с рекордом от Ковальчука

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал об удивившем его поздравлении с бомбардирским рекордом России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Самое неожиданное поздравление с рекордом? Ой, я сейчас так не вспомню, надо подумать. Ну, прямо приятно удивил Илюха Ковальчук — позвонил, поздравил. Много очень поздравлений было, но вот отмечу звонок Ковальчука», — заявил футболист.

9 марта Дзюба установил рекорд, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Всего на счету Дзюбы 235 голов. Он обошел по этому показателю Александра Кержакова.

Дзюба забил 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 14 — за томскую «Томь», 12 — за столичный «Локомотив», 6 — за тульский «Арсенал», 6 — за «Акрон», и 1 — за турецкий «Адана Демирспор». Еще 30 голов он забил в составе сборной России.