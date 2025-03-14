Экс-главе IBU пожизненно запретили занимать спортивные должности

Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно запретил бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу занимать официальные спортивные должности. Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
В постановлении CAS подчеркивается обеспокоенность тем фактом, что неэтичное поведение Бессеберга сохранялось в течение длительного периода без вмешательства. «Это решение посылает четкий сигнал о том, что неэтичное поведение на самом высоком уровне спорта не будет допускаться», — заявил глава BIU Грег Маккенна.
Весной 2024-го норвежский суд признал Бессеберга виновным в коррупции. Также экс-главу IBU уличили в действиях в пользу России. Его приговорили к трем годам и одному месяцу тюрьмы.
Бессеберг был первым президентом IBU. Он руководил организацией с 1993 по 2018 год.