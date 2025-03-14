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15:32, 14 марта 2025Спорт

Экс-главе IBU пожизненно запретили занимать спортивные должности

CAS пожизненно запретил экс-главе IBU Бессебергу занимать спортивные должности
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Jin-man / AP

Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно запретил бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу занимать официальные спортивные должности. Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

В постановлении CAS подчеркивается обеспокоенность тем фактом, что неэтичное поведение Бессеберга сохранялось в течение длительного периода без вмешательства. «Это решение посылает четкий сигнал о том, что неэтичное поведение на самом высоком уровне спорта не будет допускаться», — заявил глава BIU Грег Маккенна.

Весной 2024-го норвежский суд признал Бессеберга виновным в коррупции. Также экс-главу IBU уличили в действиях в пользу России. Его приговорили к трем годам и одному месяцу тюрьмы.

Бессеберг был первым президентом IBU. Он руководил организацией с 1993 по 2018 год.

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