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14:43, 12 апреля 2024Спорт

Бывшего главу IBU приговорили к тюремному сроку за коррупцию

Бывшего главу IBU Бессеберга приговорили к трем годам тюрьмы за коррупцию

Фото: imago sportfoto / Globallookpress.com

Суд норвежской провинции Бускеруд признал бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным в коррупции и приговорил его к трем годам и одному месяцу тюрьмы. Об этом сообщает NRK.

Суд посчитал доказанными восемь пунктов обвинения. Среди них получение в подарок часов, пользование услугами проституток, несколько поездок на охоту в Россию, Австрию и Чехию, а также использование служебной машины за счет компании, которая занималась телевизионными правами IBU.

По словам судьи Видара Тофты-Лохне, Бессеберг действовал в интересах России. Приговор зачитывали в течение нескольких часов.

Бессеберг — первый Президент IBU. Он руководил организацией с 1993-го по 2018 год. Обвинения в коррупции ему предъявили в апреле прошлого года.

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      Алексей Гусев
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