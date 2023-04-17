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14:15, 17 апреля 2023Спорт

Заподозренному в помощи России экс-главе мирового биатлона предъявили обвинения

Бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу предъявили обвинения в коррупции

Фото: imago sportfoto / imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу предъявлены обвинения в коррупции. Об этом сообщает VG со ссылкой на генеральную прокуратуру Норвегии.

В ведомстве заявили, что предполагаемые преступления были совершены с 2009 по 2018 год. Якобы Бессеберг получил взятки в виде часов, охотничьих поездок и трофеев. Отмечается, что он пользовался услугами проституток и арендованным автомобилем.

В январе 2021 года Бессеберга заподозрили в безосновательной помощи России в антидопинговом контексте. Тогда же он признался, что в период с 2010-го по 2014-й воспользовался услугами проститутки во время приезда в Москву, отметив, что оплатить ее услуги мог один из российских спортивных чиновников.

Бессеберг — первый Президент IBU. Он руководил организацией с 1993-го по 2018-й.

Анастасия Борисова
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