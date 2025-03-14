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15:20, 14 марта 2025Мир

Лидеры ЕС призовут Россию проявить политическую волю на Украине

Politico: ЕС призовет Россию проявить политическую волю на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) призовут Россию проявить «настоящую политическую волю», чтобы положить конец украинскому кризису. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект итогового документа для предстоящего саммита объединения.

«Лидеры ЕС призовут Россию "проявить настоящую политическую волю, чтобы положить конец войне" в последнем проекте выводов совета, которые они согласуют на саммите на следующей неделе», — отмечается в материале журнала.

В документе указано, что Евросоюз и входящие в него государства готовы участвовать в переговорном процессе, чтобы помочь обеспечить «справедливый и прочный мир» для Украины.

Ранее страны ЕС утвердили продление персональных антироссийских санкций на ближайшие шесть месяцев. Процедура должна состояться до 15 марта. Также Politico сообщал, что страны объединения подготовили проект «Белой книги» по обороне, согласно которой предполагается масштабный план перевооружений, направленный на «сдерживание России».

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