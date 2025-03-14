Московским водителям напомнили о мерах безопасности во время шторма

Москвичей призвали не оставлять автомобили рядом с деревьями в шторм

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы напомнил водителям о мерах безопасности в период шторма. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Так, специалисты призывали московских автолюбителей не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 марта, Москву накроет девятибалльный шторм. С 14:00 ветер разовьется до 20 метров в секунду. Пик непогоды ожидается между 15 и 18 часами — в это время шквалы ветра достигнут силы 21-24 метра в секунду.

Несколько парков в преддверии шторма временно закрылись. Речь идет о «Сокольниках», «Филях» и «Красной Пресне». Также с усилением ветра приостановила работу канатная дорога «Воздушный трамвай» на ВДНХ.