Олимпийский чемпион рассказал о романе с гимнасткой Авериной

Фигурист Соловьев заявил, что из-за романа с гимнасткой Авериной потерял голову

Российский фигурист Дмитрий Соловьев рассказал в шоу «Каток» о романе с гимнасткой Диной Авериной. Выпуск опубликован во «ВКонтакте».

Соловьев признался, что у них не было первого свидания, поскольку они много времени проводили вместе во время подготовки и съемок «Ледникового периода». «Всегда считал, что фигурного катания должно быть в меру, но здесь я этой меры не видел. Мне хотелось еще и еще, чтобы это никогда не заканчивалось. Когда влюбляешься, теряешь голову, становишься как дурак», — поделился он.

Пара разделила победу в «Ледниковом периоде» с Татьяной Волосожар и Борисом Крестиным. 15 февраля Соловьев сделал Авериной предложение руки и сердца.

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.

35-летний Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они чемпионы Игр-2014 и серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире. Также пара становилась чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.