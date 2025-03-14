Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 14 марта 2025Бывший СССР

Песков с осторожным оптимизмом оценил урегулирование конфликта на Украине

Песков: Есть основания для оптимизма по урегулированию конфликта на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

У Москвы есть основания испытывать осторожный оптимизм по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм», — заявил он.

Ранее советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Белый дом испытывает некоторый оптимизм относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, такие выводы руководство США сделало после пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Песков также заявил, что Президент России Владимир Путин 13 марта во время встречи выслушал спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию для президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, российской стороне во время прошедшей встречи была предоставлена дополнительная информация.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Трамп ввел новые санкции против России. Правда ли это?

    Минобороны назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов в Курской области

    В России составили портрет автозаемщика при рекордной ключевой ставке

    Двоих украинских военных осудили за нападение на Курскую область

    Полиция показала фото подозреваемого в убийстве известного неонациста в Одессе

    Описаны разрушения в освобожденных под Суджей населенных пунктах

    Двух военных комендантов приговорили к срокам за взятки от военнослужащих

    Московским водителям напомнили о мерах безопасности во время шторма

    Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии

    Лукашенко озвучил планы по объединению парламентов России и Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше