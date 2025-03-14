В России отреагировали на планы США восстановить Украине поставки бомб дальнего действия

Депутат Новиков заявил о меркантильности США при решении украинского кризиса

Часть команды президента США Дональда Трампа считает, что кроме конструктивной линии по урегулированию украинского конфликта, стоит давать возможность Вооруженным силам Украины (ВСУ) активнее действовать на фронте, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на планы Вашингтона восстановить Киеву поставки бомб дальнего действия.

«Команда Трампа, заявив устами своего лидера, нынешнего президента Соединенных Штатов во время избирательной кампании, о желании разрешить украинский конфликт, сейчас нащупывает пути к решению этой задачи. Конечно, небескорыстно, а сочетая эту работу с необходимостью развязать руки Соединенным Штатам для участия в других конфликтах, других противостояниях в современном мире», — сказал Новиков.

С другой стороны, по словам депутата, США преследуют меркантильную выгоду. Он объяснил, что Вашингтон хочет вернуть те инвестиции, которые были сделаны в Украину.

«Если вести разговор об урегулировании, значит, нужно садиться за стол переговоров с Россией и учитывать ее интересы. Это понимание у команды Трампа есть, но есть желание выйти на эти переговоры в положении, когда Россия заявит как можно меньше условий для достижения мира. А для этого часть команды Трампа считает, что нужно, кроме конструктивной линии, одномоментно вести и линию, связанную с угрозами в отношении Москвы с использованием силовых методов, давая возможность Зеленскому активнее действовать в зоне проведения нашей спецоперации», — добавил депутат.

До тех пор, пока в Вашингтоне не возобладает какая-то единственная концепция того, как решить задачу прекращения конфликта на Украине, такие противоречивые заявления и шаги будут продолжаться Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее агентство Reuters сообщило, что США планируют возобновить поставки на Украину наземных бомб малого диаметра (GLSDB) после их модернизации. Отмечается, что в последние недели были проведены испытания новых наземных бомб. Агентство связывает поставку GLSDB с исчерпанием на Украине запасов армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS).

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.