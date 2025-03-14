Песков: Путин проведет международный телефонный разговор 14 марта

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 14 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ожидаем также, что сегодня в середине дня состоится международный телефонный разговор», — заявил представитель Кремля.

13 марта самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа прибыл в Москву. Вечером состоялись переговоры в закрытом формате между президентом Владимиром Путиным и Уиткоффом, через которого российский лидер передал информацию Трампу.

По словам Пескова, время разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа еще не согласовано, но будет определено после доклада Уиткоффа лидеру США.