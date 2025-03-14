Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 14 марта 2025Мир

Путин проведет международный телефонный разговор

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор 14 марта
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 14 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ожидаем также, что сегодня в середине дня состоится международный телефонный разговор», — заявил представитель Кремля.

13 марта самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа прибыл в Москву. Вечером состоялись переговоры в закрытом формате между президентом Владимиром Путиным и Уиткоффом, через которого российский лидер передал информацию Трампу.

По словам Пескова, время разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа еще не согласовано, но будет определено после доклада Уиткоффа лидеру США.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Трамп ввел новые санкции против России. Правда ли это?

    Минобороны назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов в Курской области

    В России составили портрет автозаемщика при рекордной ключевой ставке

    Двоих украинских военных осудили за нападение на Курскую область

    Полиция показала фото подозреваемого в убийстве известного неонациста в Одессе

    Описаны разрушения в освобожденных под Суджей населенных пунктах

    Двух военных комендантов приговорили к срокам за взятки от военнослужащих

    Московским водителям напомнили о мерах безопасности во время шторма

    Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии

    Лукашенко озвучил планы по объединению парламентов России и Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше