В Кремле определили сроки разговора Путина и Трампа

Песков: Время разговора Путина и Трампа будет определено после доклада Уиткоффа

Время разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа еще не согласовано, но будет определено после доклада спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа лидеру США. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Точное время разговора двух президентов пока еще не согласовано. Но после того, как господин Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до своего главы государства, мы уже будем определяться со сроками проведения такого разговора», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, и Москва, и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи лидеров обеих стран.

Ранее Трамп заявил, что был бы рад разговору и встрече с Путиным. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил главу Белого дома за внимание к урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, президент России сообщил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею закончить конфликт на Украине мирными средствами.