В Кремле определили сроки разговора Путина и Трампа

Время разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа еще не согласовано, но будет определено после доклада спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа лидеру США. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Точное время разговора двух президентов пока еще не согласовано. Но после того, как господин Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до своего главы государства, мы уже будем определяться со сроками проведения такого разговора», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, и Москва, и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи лидеров обеих стран.
Ранее Трамп заявил, что был бы рад разговору и встрече с Путиным. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил главу Белого дома за внимание к урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, президент России сообщил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею закончить конфликт на Украине мирными средствами.