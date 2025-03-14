NYP: Мужчины стали массово стричь ресницы ради сохранения мужественности

Раскрыта причина массового желания мужчин стричь ресницы. Соответствующий материал публикует издание New York Post (NYP).

Отмечается, что в сети появились многочисленные ролики, в которых мужчины хвастаются укороченными ресницами. В видео парикмахеры проводят электробритвой по линии роста волосков. По словам их клиентов, на такую процедуру они решаются ради сохранения мужественности, которая пропадает при наличии длинных ресниц. «Ребята, я стригу ресницы, потому что иметь длинные — это не по-мужски», — заявил блогер с никнеймом hunkyroad_hog39.

Стилист, имя которого неизвестно, рассказал, что за такую процедуру посетители готовы дорого заплатить. «Я лично был свидетелем того, как клиент попросил парикмахера сбрить ресницы. Он сказал, что ему не нравится их длина, и что его жена критикует его за то, что он выглядит слишком женственно», — объяснил он.

В то же врем врач-офтальмолог Эшли Хейден предостерегла от популярной процедуры, поскольку, по ее словам, ресницы защищают от грязи, пыли и других частиц, которые могут попасть в глаза.

В феврале помешательство мужчин на уколах красоты объяснили. Стало известно, что представители сильного пола постоянно приходят к косметологу, чтобы вколоть филлеры и обрести точеные черты лица.