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07:32, 14 марта 2025Бывший СССР

Рогов заявил о начале обратного отсчета для Зеленского

Рогов: После провала в Курской области для Зеленского начался обратный отсчет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

После провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области для украинского лидера Владимира Зеленского начался обратный отсчет. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Для режима Зеленского наступает обратный отсчет не просто на курском фронте, но и в целом, поэтому он так спешит, поэтому у него такая паника и он готов на любые перемирия и прочие вещи. Разгром ВСУ в Курской области однозначно сказывается на моральном духе боевиков ВСУ», — сказал Рогов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в разговоре с «Лентой.ру», что большая часть территории Курской области, оккупированной в ходе вторжения ВСУ, уже освобождена.

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