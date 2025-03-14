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18:55, 14 марта 2025Спорт

Российский прыгун в воду выиграл международные соревнования в Германии

Российский прыгун в воду Кузнецов выиграл международные соревнования в Германии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов выиграл международные соревнования International Divers Day в Ростоке (Германия). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен взял золото на трехметровом трамплине, его выступление оценили в 432,95 балла. Второе место завоевал его соотечественник Никита Шлейхер, набравший 404,45 балла. Тройку сильнейших замкнул британец Мэттью Диксон с 404,25 балла.

International Divers Day стали первыми международными соревнованиями для российских прыгунов в воду с 2022 года. Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены теперь могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Кузнецов — вице-чемпион Олимпийских игр 2012 года. Он также является чемпионом мира и многократным призером первенств планеты.

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