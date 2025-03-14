В России увидели сигнал для США в одном действии ВСУ

Депутат Журова назвала сигналом для США последние попытки ВСУ атаковать Россию

Попытками атаковать беспилотниками Москву Украина показывает свою значимость США, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас идет заигрывание перед Америкой, чтобы они вернули доверие, чтобы США дальше продолжали финансировать, поставлять оружие. У меня есть подозрения такие, потому что там идут свои сделки. Поэтому у них там сейчас свои опасения, что все финансирование прекратится, а для них это смерти подобно», — заявила Журова.

Новая атака беспилотников на Россию случилась ранним утром 14 марта. Два дрона упали в центре Москвы, еще четыре, по предварительным данным, сбили на подлете к столице — в Московской и Калужской областях.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением США по прекращению боевых действий в рамках СВО, однако есть некоторые вопросы.

