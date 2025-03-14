В России увидели сигнал для США в одном действии ВСУ

Попытками атаковать беспилотниками Москву Украина показывает свою значимость США, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».
«Сейчас идет заигрывание перед Америкой, чтобы они вернули доверие, чтобы США дальше продолжали финансировать, поставлять оружие. У меня есть подозрения такие, потому что там идут свои сделки. Поэтому у них там сейчас свои опасения, что все финансирование прекратится, а для них это смерти подобно», — заявила Журова.
Новая атака беспилотников на Россию случилась ранним утром 14 марта. Два дрона упали в центре Москвы, еще четыре, по предварительным данным, сбили на подлете к столице — в Московской и Калужской областях.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением США по прекращению боевых действий в рамках СВО, однако есть некоторые вопросы.