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11:12, 14 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России увидели сигнал для США в одном действии ВСУ

Депутат Журова назвала сигналом для США последние попытки ВСУ атаковать Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Попытками атаковать беспилотниками Москву Украина показывает свою значимость США, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас идет заигрывание перед Америкой, чтобы они вернули доверие, чтобы США дальше продолжали финансировать, поставлять оружие. У меня есть подозрения такие, потому что там идут свои сделки. Поэтому у них там сейчас свои опасения, что все финансирование прекратится, а для них это смерти подобно», — заявила Журова.

Новая атака беспилотников на Россию случилась ранним утром 14 марта. Два дрона упали в центре Москвы, еще четыре, по предварительным данным, сбили на подлете к столице — в Московской и Калужской областях.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением США по прекращению боевых действий в рамках СВО, однако есть некоторые вопросы.

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