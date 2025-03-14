Студенты из Туркменистана вышли на протест в Ставрополе. Что они требовали?

Студенты СКФУ из Туркменистана вышли на протест в Ставрополе из-за их отчисления

Студенты из Туркменистана, учащиеся в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе, устроили протест около здания вуза.

Утверждается, что их отчислили и предложили перевестись в вузы Курской и Белгородской областей, что не устроило приезжих. В акции протеста участвовало, предположительно, около 30-40 человек. Семерых из них в итоге арестовали на 10 суток, вменив неповиновение полиции и мелкое хулиганство.

На первый курс в ставропольский вуз поступили около тысячи студентов из Туркменистана

По одним данным, студентов отчислили из вуза за плохое знание русского языка и предложили перевестись в вузы Курской и Белгородской областей. Однако те отказались ехать в неспокойные регионы и требовали перевести их в Ессентуки или Карачаевск.

Несогласные с отчислением устроили протест перед администрацией СКФУ. Полиция задержала семерых участников, а в общежитиях прошли облавы с целью выявления всех участников акции протеста. Студенты с юристами обратились к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае с жалобой на дискриминацию, принудительное отчисление, изъятие паспортов и административные аресты.

По имеющимся данным, всего на первый курс вуза поступили порядка 1000 студентов из Туркменистана.

Один из студентов заявил о давлении на них и изъятии паспортов

Один из студентов же рассказал «Кавказскому узлу» (признан в РФ иноагентом), что им пригрозили недопуском к сессии из-за слабого русского языка, а также якобы заставили каждый день отмечаться в общежитии также под угрозой отчисления. «Многие испугались, успели написать заявления и перевелись. Но другие захотели остаться, надеялись, что смогут сдать сессию, после чего у них начались проблемы», — заявил источник. Кроме того, по его словам, сдававшим зачеты начали отменять их результаты и заставлять сдавать экзамены повторно.

У здания вуза студенты собрались 7 марта. На опубликованных видео с акции видно, как ряд полицейских задерживают как минимум двух человек. На других кадрах несколько десятков студентов присутствуют в аудитории вуза, предъявляя некие требования. Собеседник утверждает, что они просили о переводе в соседние города. Облавы на студентов в общежитии состоялись на следующий день — по словам источника, у одного из них отобрали паспорт, от нескольких требовали поставить подпись под неким документом.

Собеседник также пожаловался на то, что, по его утверждению, переводиться заставляют только студентов из Туркменистана, в отличие от приезжих учащихся из Узбекистана или Таджикистана.

Адвокаты потребовали от СКФУ представить сведения и документы о подаче студентами заявлений на перевод и ряд других данных, а также обжалуют аресты. Ленинский районный суд Ставрополя 8 марта вынес решения об административном аресте семерых студентов из Туркменистана. Им вменили неповиновение законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП).