США с Израилем задумали переселить жителей сектора Газа в Африку

AP: США и Израиль собираются переселить палестинцев в Судан и Сомали

США и Израиль ведут переговоры с властями Судана и Сомали о возможном переселении жителей сектора Газа. Контакты с африканскими странами по данному вопросу начались еще в феврале, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Это предложение было немедленно отвергнуто. Никто больше не поднимал этот вопрос», — заявил один из неназванных чиновников Судана изданию.

Ранее AP сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о признании Сомалиленда суверенным государством, если оно согласится принять у себя палестинских беженцев. Власти республики публично отрицают факт контактов с американскими представителями из-за формальной солидарности с Палестиной.

В начале февраля Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию.