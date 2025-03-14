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23:04, 14 марта 2025Спорт

В Госдуме оценили вину Вяльбе в отстранении лыжников от международных соревнований

Свищев о вине Вяльбе в отстранении лыжников: Основная проблема в позиции FIS
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил вину президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в отстранении лыжников страны от международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, основная проблема не в функционере, а в позиции Международной федерации лыжного спорта (FIS). «FIS идет на поводу некоторых федераций, прежде всего скандинавских, прибалтийских, Украины, которые мутят воду и искусственно создают препятствия», — заявил Свищев.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил против Вяльбе. По словам журналиста, функционер нагородила столько, что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению FIS. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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