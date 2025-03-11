Губерниев вновь выступил против главы ФЛГР Вяльбе

Губерниев: Вяльбе столько нагородила, что непонятно, как лыжники вернутся

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь выступил против президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

По словам Губерниева, Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену. Кроме того, у него возникли вопросы к ФЛГР в плане проведения соревнований. «Для федерации болельщики — это пустое место, в чем мы лишний раз убедились в Казани. Сколько бы они ни надували щеки, сколько бы ни рассказывали, какой Губерниев редиска, они просто защищают свое тухлое болото, а я забочусь о людях, вот и все», — заявил он.

Ранее Губерниев назвал судейство и отношение к зрителям на чемпионате страны в Казани катастрофой. Позднее он признался, что готов сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.