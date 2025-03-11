Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Барселона
Сегодня
20:45 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Байер
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Томми Пол
Завтра
04:00 (Мск)
Даниил Медведев
Индиан-Уэллс (м)
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:14, 11 марта 2025Спорт

Губерниев вновь выступил против главы ФЛГР Вяльбе

Губерниев: Вяльбе столько нагородила, что непонятно, как лыжники вернутся
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь выступил против президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

По словам Губерниева, Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену. Кроме того, у него возникли вопросы к ФЛГР в плане проведения соревнований. «Для федерации болельщики — это пустое место, в чем мы лишний раз убедились в Казани. Сколько бы они ни надували щеки, сколько бы ни рассказывали, какой Губерниев редиска, они просто защищают свое тухлое болото, а я забочусь о людях, вот и все», — заявил он.

Ранее Губерниев назвал судейство и отношение к зрителям на чемпионате страны в Казани катастрофой. Позднее он признался, что готов сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили сотни беспилотников по Москве. Что известно о самой массированной атаке на столицу?

    Трое детей пострадали при атаке беспилотников в Подмосковье

    В Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США

    Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

    При атаке ВСУ на Подмосковье погиб сотрудник «Мираторга». Во время удара он курил на парковке. Дома у него остались жена и ребенок

    ФСБ уличила семью россиян в криминальном бизнесе

    Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта под Суджей в Курской области

    В ВСУ заявили о потере линии снабжения группировки в Курской области

    Ретейлеры попросили не штрафовать их за грузовики на дорогах весной

    Глава Генштаба проверил ход выполнения боевых задач в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше