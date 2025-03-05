Губерниев захотел сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР, чтобы навести порядок

Телекомментатор Дмитрий Губерниев захотел сместить Елену Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России. Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок», — заявил он. Журналист пообещал за три дня сделать лыжи стерильными, блестящими и профессиональными.

Ранее Губерниев раскритиковал руководство ФЛГР за организацию чемпионата России в Казани. Он назвал судейство и отношение к зрителям катастрофой.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.