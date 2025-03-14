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17:59, 14 марта 2025Мир

На Западе указали на враждебный прием госсекретаря США в Канаде

В Канаде госсекретаря США Рубио встретили красной дорожкой перед лужей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСаммит G7

Фото: Saul Loeb / Reuters

Госсекретарю США Марко Рубио в международном аэропорту имени Жана Лесажа в Квебеке расстелили короткую красную дорожку прямо перед лужей. Подобный жест демонстрирует нынешнюю напряженность между североамериканскими соседями и показывает, что чиновник, вероятно, столкнется с враждебным приемом на саммите, пишет The Mirror US.

С 12 по 14 марта в канадской провинции Квебек проходит саммит министров иностранных дел «Большой семерки» (G7). Рубио заявлял, что в центре внимания саммита будет обсуждение ситуации на Украине.

13 марта сообщалось, что госсекретарю США, скорее всего, придется выслушать целый ряд жалоб на решения американского президента Дональда Трампа от стран-членов G7. В частности, многие из них недовольны предложением Трампа превратить группу в «Большую восьмерку», вернув в нее Россию.

Ранее глава государственного департамента заявлял, что лидер Соединненых Штатов собирается положить конец всем нынешним конфликтам в мире.

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