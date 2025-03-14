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15:43, 14 марта 2025Наука и техника

В России нарастят выпуск «Китоловов» и ракет для «Стрел»

«Калашников» нарастит выпуск высокоточных изделий на 60 процентов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia

Концерн «Калашников» более чем вдвое нарастит выпуск высокоточных средств поражения в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«АО "Концерн "Калашников" выпустит в 2025 году изделий ракетно-артиллерийского вооружения на 60 процентов больше, чем в 2024 году, и на 170 процентов больше, чем в 2023 году. Это стало возможным благодаря вводу в промышленную эксплуатацию современного производственного кластера на 700 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Новые мощности по изготовлению зенитных управляемых ракет для комплексов «Стрела-10», противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1», управляемого снаряда «Китолов-2» и его модификаций включили в выполнение возросшего производственного плана. Отмечается, что парк оборудования на предприятиях российского концерна увеличился на 40 процентов.

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